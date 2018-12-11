أنشطة متنوعة في المركز الثقافي بطنطا (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الغربية؛ حيث أقام المركز الثقافى بطنطا يوم ثقافى وفنى لطلاب مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات بكفر الزيات، بدأت بتعريف الطلبة بتاريخ ونشاط المسرح وشرح مبسط لمكوناته وما يقدمه من عروض فنية ومسرحية، أعقبها قيام الطلبة بقراءة حرة داخل مكتبة المركز وتعريفهم بالكتب الموجودة وتنوعها بين الأدب والموسيقى والمسرح، واختتمت جولة الأطفال بنادي تكنولوجيا المعلومات بالمركز والتعرف على الخدمات التي يقدمها للرواد.



كما أعلن المركز عن فتح باب التسجيل بمركز تنمية المواهب، وتسجيل أسماء الطلبة الموهوبين من خلال اكتشاف بعض المواهب الفنية لدى الرواد.



في سياق متصل، واصل فصل الجيتار فعالياته للأسبوع التاسع على التوالى بمركز تنمية المواهب شملت تدريباتهم على عزف مقطوعات وتطبيق عملى للكوردات الموسيقية؛ استعدادًا لبروفات حفل مركز تنمية المواهب بطنطا.



استكمل نادي تكنولوجيا المعلومات بالمركز فعاليات الدورة التدريبية لبرامج الأوفيس للطلبة والخريجين، تدريب عمرو حسان شرح خلاله معالجة وإدارة المعلومات وكل شيء يتعلق باستخدام أجهزة الكمبيوتر والتخزين والشبكات، إضافة إلى عمليات البرمجة من معالجة وتخزين وتأمين وتبادل للبيانات الإلكترونية بجميع أشكال وأنواع التبادل.