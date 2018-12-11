محمد المهدي: تنقيح النصوص الدينية دون تدريب الدعاة لن يحقق أي شيء

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن تجديد الخطاب الديني الذي تسعى الدولة لتحقيقه حاليا ينصب على تنقيح النصوص فقط، ولكن لا يتحدث عن أداء الدعاة في توصيل المعلومة، موضحا أن تنقيح النصوص دون تغيير في طريقة توصيل المعلومة لن يحقق أي شي.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الداعية يجب أن يكون ملما بـ3 مستويات عند ممارسة عمله الدعوي، وهي مستوى المعرفة والاتجاه والسلوك، ويجب أن يعمل على كل المستويات في التواصل مع الناس، مشيرا إلى أن الدعاة الحاليين كلهم يتوقفون عند مستوى المعرفة.

وتابع أن الرسل لم يتوقفوا عند المعرفة وتوصيلها، ولكن كانوا يعيشون مع أصحابهم يوما بيوم.