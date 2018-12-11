عميد طب الإسكندرية: مبادرة "90 دقيقة" تسهم في تطوير المنظومة الصحية

قال الدكتور أحمد عثمان عميد كلية طب الإسكندرية، إن التبرع بالمبالغ الصغيرة "5 جنيهات" يسهم في جمع مبالغ كبيرة، يمكن لها أن تسهم في تطوير الخدمات الصحية.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن مبادرة "90 دقيقة" لإنشاء صندوق موحد لجمع تبرعات المصريين "رائعة"، حتى تذهب للأماكن التي تحتاج التبرعات.

وتابع: "نتلقى ما يزيد عن مليون و200 ألف مواطن سنويا في مستشفيات جامعة الإسكندرية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم".

وأكد أن المبادرة التي أطلقتها "90 دقيقة" تسهم في دعم موازنة الدولة لتطوير المنظومة الطبية في مصر.