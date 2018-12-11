محمد البدري: التبرعات تنهض بالمؤسسات الصحية الحكومية

قال الدكتور محمد البدري، مدير مستشفيات جامعة المنيا، إن الرعاية الصحية في معظم دول العالم لا تقوم على دعم الحكومة وهناك مشاركة من التبرعات.

وأضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن المستشفيات الحكومية لا تقدم نفس الخدمات التي تقدمها مستشفيات القطاع الخاص والتبرع سينهض بالمؤسسات الصحية الحكومية.

اقترح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء صندوق عام موحد لتلقي تبرعات المصريين، ويقوم بتوجيهها إلى المؤسسات المختلفة حسب حاجة كل مؤسسة، على أن تتولى إدارة الصندوق مجلس أمناء من شخصيات عامة ومعروفة.



