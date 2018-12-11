"المأجور الجبان" محمد ناصر يفشل في 6 تحديات أمام الباز

جدد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تحديه للإخواني محمد ناصر، للمرة السادسة، بأن يثبت الأخير أنه إعلامي حر، إذا أذاع تقريرا لنائبة تركية تفضح فيه بزخ أردوغان ورجاله، وعيشهم في نعيم ورغد من العيش بينما الاقتصاد التركي على حافة الهاوية، والشعب التركي يزداد فقرًا يوما بعد يوم.

وتابع الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن محمد ناصر لم يستجب للتحديات الخمسة التي قدمناها له خلال الحلقات الماضية، ولن يستجب في أي شيء، فهو لا يجرؤ على الاقتراب من هذه الموضوعات في قناته.

يشار إلى أن "الباز"، طرح 4 تحديات لناصر، كان أبرزها: "أن يتحدث عن الأوضاع في قناة الشرق، وكيف تتحكم زوجة أيمن نور في فصل وتسريح العاملين في القناة، أو أن يستضيف في برنامجه مجموعة من المعارضة التركية على الهواء للحديث عن النظام الحاكم في قطر، وأن تصور كاميرا برنامجه تقريرًا مع أمهات السبت في تركي، أو أن يذيع تقريرا بعنوان الأموال الرخيصة وكيف صنع أرودغان فقاعة نمو تركيا؟.