داعية سلفي يكشف حقيقة هدم مساجد السلفيين بالإسكندرية

كشف الداعية السلفي سامح عبد الحميد، حقيقة ما يروجه الإعلامي الإخواني هيثم أبو خليل، عن هدم مساجد السلفيين في محافظة الإسكندرية.

وقال عبد الحميد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، إن سبب هدم مسجد نور الإسلام الذي في محافظة الإسكندرية، هو أن المسجد جرى بنائه على حرم السكة الحديد، ويجب إزالته لتوسعة الطريق، مشيرا إلى ضرورة أن توضح الأجهزة الحكومية سبب هدم المسجد ولا تترك الناس فريسة لأعداء الوطن.

وأشار إلى أن الدولة لا تستهدف الدين أو الدعوة السلفية، ولكن هناك عدة مساجد متواجدة على حرم السكة الحديد وترعة المحمودية يتم إزالتها، موضحا أن الدعوة في مصر بخير ويوجد مساجد كثيرة لها.

وتابع أن المسؤولين أكدوا له أنه سيتم بناء مسجد أكبر وأفضل من مسجد النور الذي تم هدمه.



