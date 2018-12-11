محمد الباز: "يجب تطهير مؤسسات الدولة من الإخوان"

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو بتاريخ 2012 ليسري زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وهو يعلن تأييده لانتخاب محمد مرسي، قائلا: "أي مرشح إسلامي أنا معاه".

وطالب "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، باستبعاد يسري زيدان من التدريس بكلية دار العلوم لطلاب الجامعة، وتوليه منصب إداري، قائلا: "لازم نطهر البلد من الإخوان".

وتابع: "جزء من أزمتنا أن في مفاصل مؤسساتنا إخوان يعملون على نشر أفكارهم، ويعملون على تعطيل البلد، وأخاطب رئيس المجلس الأعلى للجامعات لاستبعاده من التدريس".