شاهد الأن .. مباراة ليفربول ونابولى فى دورى الابطال بدون تقطيع





يلتقي فريقي ليفربول ونابولي ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات، الريدز بقيادة المصري محمد صلاح يواجه نابولي، من أجل الفوز حتي يتأهل للدور المقبل من البطولة، خصوصا أن أي نتيجة آخري، ستذهب بالفريق إلي الدوري الأوروبي، فهل ينجح الريدز في تجنب هذا الإختيار الصعب، وتحديد هدفه القادم بحصد ثلاث نقاط هامة، أم سيكون النادي الإيطالي، نابولي لديه الفرصة للصعود، خصوصا أنه يتمركز في الترتيب الأول لهذه المجموعة القوية للغاية.

بث مباشر HD لايف | مشاهدة بث مباراة ليفربول ونابولي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة Liverpool Mo Salah بث مباشر

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول ونابولي في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.

بث مباشر HD لايف | مشاهدة بث مباراة ليفربول ونابولي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة Liverpool Mo Salah بث مباشر

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر في لقاء اليوم الثلاثاء 11 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

بث مباشر HD لايف | مشاهدة بث مباراة ليفربول ونابولي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة Liverpool Mo Salah بث مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ليفربول ونابولي مباشر، ، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

بث مباشر HD لايف | مشاهدة بث مباراة ليفربول ونابولي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة Liverpool Mo Salah بث مباشر

يمكنك الضغط علي المباراة التي ترغب في مشاهدتها، بالإضافة إلي إمكانية تقليل أو تزويد نسبة الجودة الخاصة بكل قناة، من خلال الزر المتواجد بجانب زر الصوت، وذلك علي حسب حالة النت لديك، ويمكن الإنتظار بضع ثواني من أجل تحميل القناة وستعمل لديك بكل سلاسة

بث مباشر HD لايف | مشاهدة بث مباراة ليفربول ونابولي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة Liverpool Mo Salah بث مباشر

ستكون مباراة اليوم لقاء رسمي بين بين ليفربول ونابولي وهو الرابع في مسابقة دوري أبطال أوروبا ، و قد فاز كلا الفريقان في مباراة واحدة ، في حين حدث التعادل في مناسبة واحدة في أول لقاء بينهما.

تنتظر الجماهير أقوي مباريات اليوم في المجموعات ، ومن ضمن هذه المباريات مباراة برشلونة وتوتنهام أيضا يمكنك متابعة اللقاء .

بث مباشر HD لايف | مشاهدة بث مباراة ليفربول ونابولي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة Liverpool Mo Salah بث مباشر

ويتربع نابولي على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، أمام باريس سان جيرمان بثمان نقاط، ثم ليفربول بست نقاط، وأخيرًا ريد ستار الصربي بأربع نقاط.

ليفربول يحتاج للفوز على نابولي بفارق هدفين من أجل التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية، وذلك في حال فوز باريس على ممثل صربيا.

تشكيل ليفربول: أليسون، أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فينالدوم، هندرسون، ميلنر، ماني، صلاح، فيرمينو.

تشكيل نابولي: أوسبينا، ماكسيموفيتش، ألبيول، كوليبالي، ماريو ريو، كاليخون، ألان، هامسيك، فابيان، إنسيني، ميرتنز.

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