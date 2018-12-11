"التضامن": تعويضات عاجلة لسكان الحجرات المنهارة بالإسكندرية

انتقل فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وإدارة غرب الاجتماعية ومؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة إلى موقع سقوط أسقف حجرات أحد المنازل الكائن ١٠ شارع وادي النطرون غيط العنب حي غرب للمعاينة، بناء على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.



‎وتبين أن العقار مكون من أرضي وثلاث طوابق علوي وسقوط سقف الدور الثالث حتي الدور الأرضي ويقيم بالعقار سبعة أسر بواقع ٢٨ فردا، ونتج عن الحادث وفاة طفلة وحالة إصابة وخسائر ممتلكات.



وتم توزيع بطاطين بعدد أفراد الأسر المتضررة وهم ٢٨ فردا من إدارة غرب، كما تم صرف مساعدة استثنائية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بواقع 500 جنيه لأسرة الطفلة المتوفية و100 جنيه لحالة الإصابة، وجاري استكمال محضر الشرطة وجميع المستندات لصرف مستحقات المتضررين من خسائر الممتلكات والإعاشة وتعويض الوفاة والإصابة من إدارة غرب الاجتماعية.