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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:17 م

"صانع الفتنة".. أكاذيب هيثم أبو خليل عن هدم مساجد السلفيين في مصر

صانع الفتنة.. أكاذيب
محمود عرفات
dostor.org/2432660

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، زيف وأكاذيب الإعلامي الإخواني هيثم أبو خليل، حول قيام الدولة المصرية بهدم مساجد الدعوة السلفية في الإسكندرية.

وقال الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إن الإخواني هيثم أبو خليل كتب على صفحته على موقع "فيسبوك"، تدوينة طويلة حاول فيها إثارة الفتن في مصر بين السلفيين والدولة المصرية، مستغلا بذلك فيديو صورته قناة الجزيرة لهدم مسجد النور بالإسكندرية التابع للسلفيين.

وذكر أن هذا الإخواني يحاول بوجهه القبيح صناعة الفتنة في مصر، مستغلًا في ذلك اللعب على وتر الدين، موضحًا أن حقيقة الأمر هي أن الدولة لا تستهدف هدم مساجد للسلفيين أو غيرهم، ولا تحارب الدين، وإنما المسجد الذي تم هدمه يقع على طريق للسكة الحديد وكان يجب إزالته.

وأشار إلى أن الدولة لا تستهدف مساجد بعنيها ولكنها تزيل أي منشأة قد ينتج عنها أضرار كبيرة.

وطالب الباز الدولة والأجهزة المعنية، بالحرص على سرعة توضيح الأمور للمواطنين حول أي شائعة أو أكذوبة تظهر للناس، ويورجها الإعلام المعادي حتى لا يترك الناس فريسة في أيدي هؤلاء المأجورين.   

 

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