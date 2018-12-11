خالد شقير: حلول "ماكرون" تكلف الخزانة الفرنسية 12 مليار يورو

قال خالد شقير، صحفي بالإذاعة الفرنسية، إن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس كان مختلفا وعاطفيا، مشيرا إلى أن ماكرون اعتاد في الماضي على معاملة الفرنسيين بعنجهية وتعالي، أما في خطابه الأخير كان موفقا واعترف بالخطأ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن 23 مليون فرنسي تابعوا خطاب ماكرون مما يدل على انتظار الشعب الفرنسي لحديثة، منوها أن حلول "ماكرون" للخروج من الأزمة تكلف الخزانة العامة في فرنسا من 8 إلى 12 مليار يورو.

وتابع: "أتوقع في ناس هتنزل يوم السبت من أصحاب السترات الصفراء، ولكن مش بنفس الأعداد التي خرجت السبت الماضي، وهتحصل مصادمات عنيفة"، لافتا إلى أن ماكرون صرح بأن من حق الفرنسيين أن يحتجوا على الأوضاع التي يعانون منها ولكن ليس من حقهم الحرق والتدمير والسرقة.