"يا كبير" يثير الجدل.. و"مهرجان قرطاج" يدين الممثل العاري

أدانت إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورتها الـ20، ما شهده العرض السوري الألماني "يا كبير" الذي أثار جدلًا كبيرًا بسبب واقعة ظهور بطل العرض عاريًا على خشبة المسرح.



وقالت إدارة المهرجان، في بيان مساء الثلاثاء كشفت فيه تفاصيل ما حدث على المسرح البلدي في العاصمة تونس، جاء فيه: "تعبر الهيئة المديرة لمهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورتها العشرين عن إدانتها ورفضها للمارسة الفردية التي قام بها الممثل المسرحي في العرض السوري الألماني "يا كبير" بفضاء المسرح البلدي مساء أمس الاثنين الموافق 10 ديسمبر 2018.



وتابع البيان:"ما قام به الممثل المذكور لا يتضمنه شريط الفيديو الذي اعتمدته لجنة اختيار العروض لبرمجته في إطار برنامج عروض المهرجان وهو ما يعد ممارسة فريدة معزولة لا مسئولة قام بها الممثل مخلًا بالعقد الأخلاقي الاحترافي المهني الذي يستوجب الالتزام الحرفي بتفاصيل العرض المقدم كما وصل إلى إدارة المهرجان".



اختتمت إدارة المهرجان بيانها:"تؤكد المديرة أهمية الحفاظ على مبدأ وضمان حرية الإبداع والتعبير كما ينص عليها دستور الجمهورية، لكن وفق الأعراف والمعايير المتفق عليها والمعمول بها".



ومسرحية "يا كبير" تأليف أمل عمران، وتدور أحداثها حول العنف الذى يعيشه الشعب السورى فى ظل الحرب التى تدور هناك، وتأثيره على المواطنين والأسباب التى تؤدى إلى ذلك، وكيف يمكن التعامل معه؟