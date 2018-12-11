سارة سمير تفوز بذهبيات بطولة التضامن والعرب لرفع الأثقال

نجحت الرباعة سارة سمير في التتويج بثلاث ذهبيات في وزن 76 كجم بالبطولة العربية لرفع الأثقال التي تستضيفها مصر في استاد القاهرة بواقع واحدة في الخطف وأخرى في الكلين وثالثة في المجموع على صعيد الكبار ومثلهم على صعيد منافسات 20 سنة.



كما نجحت سارة سمير في الحصول على ثلاث ذهبيات في منافسات بطولة التضامن التي تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



أما ميار عبد القادر فحصلت على 3 ذهبيات فى نفس الوزن بمنافسات 17 سنة و3 فضيات بمنافسات 20 سنة.



ومن المقرر أن يخوض محمد إيهاب منافسات وزن 81 كجم غدًا الأربعاء فى الحادية عشرة ظهرًا.

