ماكرون يجتمع مع مديري أكبر البنوك الفرنسية

ذكرت قناة يورونيوز الأوروبية، الثلاثاء في نبأ لها أن مديري أكبر البنوك الفرنسية وافقوا بعد اجتماع لهم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تجميد الرسوم المفروضة على الأسر العام المقبل، وذلك في إطار دعمهم لخطة ماكرون الرامية إلى التهدئة مع أصحاب السترات الصفراء.



أوضحت القناة أن ماكرون استدعى قادة أكبر البنوك في البلاد لمناقشة إجراءات تخفيف تكاليف المعيشة على المواطنين العاديين كجزء من جهوده لإنهاء الاحتجاجات الواسعة في البلاد.



وأضافت يورونيوز أن المديرين التنفيذيين لبنوك بي إن بي باريبا، سوسيتيه جنرال، وكريدي أجريكول الفرنسيين كانوا من بين الحاضرين بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البنوك، وذلك من دون التطرق للمزيد.



وكانت حركة السترات الصفراء قد رفضت "تقديمات" الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، واعتبرت الخطاب الذي أدلى به مساء الإثنين، عن الإصلاح الاقتصادي غير مقنع. وأكدت الحركة اليوم الثلاثاء أنها ستواصل احتجاجاتها في العاصمة باريس ومدن أخرى حتى تلبية مطالبها، والتي تضم قائمة بـ40 مطلبًا تم إرسالها في وقت سابق إلى وسائل الإعلام المحلية.



كان ماكرون أعلن في خطاب له أمس رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب على أصحاب المعاشات، مقدمًا تنازلات بعد أسابيع من احتجاجات شابتها في الغالب أعمال عنف ومثلت تحديًا لسلطته.