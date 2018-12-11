(بدون تقطيع) مشاهدة مباراة ليفربول وليفربول اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة ليفربول live

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة ستار الاسطورة كورة أون لاين كورة لايف جودات متعددة، يلتقي اليوم نادي ليفربول الإنجليزي مع نادي نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا في مباراة مصيرية تجمع بين الفريقين العملاقين، ويدخل ليفربول اليوم المباراة للفوز فقط حيث أن التعادل أو الخسارة تعني خروج الريدز من البطولة، بينما تدخل نابولي المباراة للفوز أو التعادل بأي نتيجة لتضمن الصعود لدور الستة عشر.

(بدون تقطيع) مشاهدة مباراة ليفربول وليفربول اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة ليفربول live





مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي

تُقام مباراة ليفربول ونابولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش، وسيتم إذاعة اللقاء عبر قناة bein sport HD 1 بتعلق الكابتن أحمد الطيب.

(بدون تقطيع) مشاهدة مباراة ليفربول وليفربول اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة ليفربول live





رابط مباراة ليفربول ونابولي

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي كورة اون لاين يلا شوت كورة ستار، شهدت المباراة السابقة تقدم نابولي بهدف دون رد جاء في الدقائق الأخيرة من المباراة وهو ما كلف ليفربول ثلاثة نقاط غالية جعلها تدخل في سباق البقاء في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقد نجح نابولي في شل حركة الثلاثي الهجومي لفريق ليفربول مما أفقد ليفربول القدرة على تسجيل أهداف.

(بدون تقطيع) مشاهدة مباراة ليفربول وليفربول اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة ليفربول live





مباراة ليفربول ونابولي مباشر

يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد أن حقق الفوز برباعية في مباراته الأخيرة بالدوري وتصدر جدول الترتيب بعد هزيمة مانشيستر سيتي من فريق ليفربول، بينما يأتي نابولي في المركز الثاني من الدوري الإيطالي بعد خمسة عشرة مباراة لعبها خسر منها مباراتين.

(بدون تقطيع) مشاهدة مباراة ليفربول وليفربول اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة ليفربول live