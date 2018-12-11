"الآثار" تكشف حقيقة سرقة قطعة أثرية من المتحف المصري

قال شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن القوانين القديمة كانت تسمح ببيع الآثار المصرية وتصديرها للخارج بشكل شرعي، بشرط أن يحصل حائز القطع الأثرية على ترخيص من المتحف المصري، وذلك حتى صدور قانون عام 1983 الذي يمنع بيع وتداول الآثار المصرية.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن وزاة الآثار تتتبع العديد من القطع الأثرية المصرية التي جرى تهريبها للخارج منذ عشرات السنوات لتتمكن من استردادها، لافتا إلى أن وزارة الآثار استهلت عام 2018 باسترداد 3 قطع أثرية تم تهريبها خارج مصر منذ عام 1927.

وأوضح أن ما صرح به وزير الآثار الدكتور خالد العناني عن سرقة قطعة أثرية من المتحف المصري ، فُهمت على نحو خاطئ، موضحا أن القطعة لم تسرق من المتحف، ولكن حائز هذه القطعة الأثرية يدعي أنه يمتلك تصريح لبيعها وتداولها، وفقا للقانون القديم، ولكن بمراجعة هذا التصريح تبين تزويره وعدم صحته، وستعمل الوازرة على استردادها.

وتابع أن الوزرة تعمل على تنفيذ خطة قصيرة الأجل لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج، والمعروضة في المزادات العالمية.