"الآثار": لا يوجد أزمة في دخول دولة عربية شريكا في إدارة متاحف

قال مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه لا يوجد أزمة في دخول دولة عربية شريكا في إدارة متحف الغردقة الذي سيتم افتتاحه في النصف الثاني من 2019.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن إحدى الشركات الوطنية المصرية ستخدل في إدارة الخدمات داخل المناطق الأثرية مثل "أكل وشرب وتنقلات وإنترنت".

وأكد "الوزيري"، أنه سيتم الإعلان عن أهم كشف أثري عام 2018 في 15 ديسمبر الجاري في سقارة، متابعا: "هيبقى أهم كشف أثري وتم دعوة وسائل الاعلام المحلية والأجنبية للتغطية".