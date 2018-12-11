القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:54 م

كورة.. Liverpool HD يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي

كورة.. Liverpool
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كورة.. Liverpool HD يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي
بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي مشاهدة عبر رابط بث سريع يلا شوت كورة ستار الأسطورة يوتيوب لايف بجودات متعددة حيث يواجه اليوم ليفربول فريق نابولي الايطالي في مباراة الفرصة الأخيرة نحو الصعود لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال اوروبا بنسختها الحالية، بينما يواجه باريس سان جيرمان الفريق الصربي النجم الأحمر الذي فقد منافسته على بطاقة التأهل وأصبحت بطاقتى المجموعة بين ليفربول ونابولي وباريس.

بث مباشر ليفربول ونابولي
بينما لا توجد أمام ليفربول أى فرصة للتأهل سوى الفوز اليوم على نابولي ليرتقي للنقطة التاسعة، إلا أن نابولي يمتلك ثلاث فرص للعبور للدور القادم فيتأهل نابولي عند تحقيقه الفوز اليوم أو التعادل وأيضا في حالة الهزيمة بشرط تعثر باريس أمام النجم الأحمر حينها يصعد ليفربول رفقة نابولي، أما باريس فالفوز يضمن له الصعود أو في حالة سقوط ليفربول فالتعادل والهزيمة أيضا يصعدان به لدور الستة عشر.

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر
بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي اليوم live رابط مباشر يلا شوت الجديد كورة ستار الاسطورة يوتيوب Bein Sport، وتأتي مواجهة نابولي بعد أخبار سارة لفريق ليفربول حيث تصدر هذا الأسبوع فريق الريدز مقدمة ترتيب البريميرليج بعد سقوط السيتي أمام تشيلسي وفوز ليفربول برباعية كان بطلها النجم المصري محمد صلاح والذي سجل ثلاثية “هاتريك” صعدت به أيضا لمقدمة ترتيب الهدافين في المسابقة.

ليفربول ونابولي بث مباشر Live
تنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت العالمي “جرينتش” ومن المتوقع أن يبدأ كلوب بالقوة الهجومية الكاملة بقيادة ثلاثي خط الأمام محمد صلاح وماني وفيرمينو ومن المتوقع مشاركة شاكيري أيضا بينما من المتوقع أن يحافظ أنشلوتي على نظافة شباكه بما يضمن تأهله وذلك بإحكام مراقبة محمد صلاح كونه أبرز لاعبي ليفربول في الوقت الحالي.
كورة.. Liverpool HD يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي

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