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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:58 م

وزير الخارجية يغادر القاهرة متوجهًا إلى السعودية

السفير سامح شكري
السفير سامح شكري
محمود السعدى
dostor.org/2432556

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، متوجّهًا إلى السعودية ؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، حيث يبحث الاجتماع سبل تفعيل التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في جميع المجالات.

تأتى مشاركة مصر في إطار الاهتمام المصري بالتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وهو ما برز من خلال استضافة القاهرة للاجتماع الأول للدول المشاركة على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة خلال يومي 11 و12 ديسمبر 2017،

وغادر وزير الخارجية والوفد المرافق له على متن طائرة الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى الرياض، حيث تم إنهاء إجراءات المغادرة بصالة كبار الزوار بمبنى الركاب رقم 1.

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