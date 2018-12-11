مصر تحصد لقب البطولة التاسعة للكانوي والكياك

حصد منتخب مصر للكانوي والكياك لقب البطولة العربية الـ9، والتي أقيمت بنادي التجديف بمحافظة الأقصر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر.



وحقق المنتخب المصري المركز الأول برصيد 97 نقطة، بعدما حصد 30 ميدالية متنوعة بواقع 18 ذهبية و8 فضيات و6 برونز، وجاء المنتخب الجزائري بالمركز الثاني بإجمالي 25 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية و10 فضيات، 11 برونزية، في حين احتل منتخب العراق المركز الثالث برصيد 20 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية، و10 فضيات، و6 ميداليات برونزية.



وحقق منتخب مصر ذهبية سباق 200 متر رباعي كياك ناشئين، والذي يضم اللاعبين علاء الدين أبوسمرة، وخالد محمد حسن، ومحمود سعيد عوض، وأحمد السيد، فيما حصد حسن أمجد برونزية فردي كانوي، وحققت اللاعبتان مروة فاروق وصفا فاروق ذهبية سباق الزوجي كانوي، 200 متر، وحقق أحمد السيد برونزية الفردي كياك، في حين حصلت اللاعبتان منة الله حسن وسما فاروق على ذهبية سباق الزوجي كياك سيدات.



كما حصد سيف سامح فضية سباق الفردي كانوى ناشئين، وحصد فريق رباعي الكياك سيدات والمكون من فرح محسن وحبيبة محسن وآيه عمرو وسهيلة جمال ذهبية منافسات 200 متر، وحققت صفا فاروق ذهبية سباق فردي الكانوي، وحصل اللاعب علي حسن على برونزية الفردي كياك.



وكذلك حقق الرباعي منة الله حسن وسما فاروق وحبيبة محسن وفرح محسن، ذهبية سباق 200 متر كياك، وحقق الثنائي خالد أبو الجود، وأحمد السيد فضية منافسات زوجي 200 متر كياك ناشئين، وحصدت روان مجدي ذهبية الفردي كياك ناشئات، وحقق الرباعي علي حسن ومؤمن مهران وعمر حسن وعمرو أبو زيد ذهبية سباق رباعي الكياك رجال، كما حصد على حسن ومؤمن مهران ذهبية منافسات الزوجي كياك رجال، وحصد الثنائي عبد الرؤف سلمان وجلال أسامة ذهبية منافسات الزوجي كانوى رجال.



وحققت مروة فاروق فضية سباق 200 متر فردي كانوى، كما حققت اللاعبتان فرح محسن وحبيبة محسن ذهبية الزوجي كياك ناشئات.



وكان منتخب مصر الوطني قد احتل المركز الأول خلال منافسات اليوم الأول بالبطولة، برصيد 15 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات و3 فضيات و4 برونز، واحتل منتخب تونس المركز الثاني برصيد أربع ذهبيات في حين جاء منتخب الجزائر في المركز الثالث برصيد 13 ميدالية بواقع ذهبية وخمس فضيات و7 برونز، وجاء في المركز الرابع المنتخب العراقي.



وسجل منتخب مصر ذهبية سباق 500 متر رباعي كياك ناشئين والذي يضم اللاعبين علاء الدين أبو سمرة، ورضا محمد حسن، ومحمد سعيد عوض، وأحمد السيد.



وحصد جلال أسامة برونزية سباق 500 متر فردي كانوى، وحققت اللاعبتان مروة فاروق وصفا فاروق ذهبية سباق الزوجي كانوي، وحقق أحمد السيد برونزية الفردي كياك، في حين حصلت اللاعبتان منة الله حسن وصفا فاروق على ذهبية سباق الزوجي كياك سيدات.



وحصد اللاعب عبد الله يسري برونزية سباق الفردي كانوى ناشئين، وحصد فريق رباعي الكياك سيدات (فرح محسن وحبيبة محسن وآيه عمرو وسهيلة جمال) ذهبية منافسات 500 متر، وحققت مروة فاروق ذهبية سباق فردي الكانوي، وحصل اللاعب علي حسن على فضية الفردي كياك.



كما حقق الرباعي منة الله حسن وسما فاروق وحبيبة محسن وفرح محسن ذهبية سباق 500 متر كياك، وحقق الثنائي خالد محمود وعلا الدين أبوسمرة ذهبية منافسات زوجي 500 متر كياك ناشئين، في حين حصلت منة الله حسن على فضية الفردي كياك سيدات، وحصدت روان مجدي ذهبية الفردي كياك ناشئات، وحقق الرباعي (علي حسن ومؤمن مهران وأحمد خالد وعمرو أبو زيد) ذهبية سباق رباعي الكياك رجال، كما حصد على حسن وعمرو أبوزيد فضية منافسات الزوجي كياك رجال، وحصد الثنائي عبدالله يسري وجلال أسامة ذهبية منافسات الزوجي كانوي رجال.



حضر مراسم التتويج وتسليم الميداليات، حافظ الغندور، رئيس الاتحاد العربي للكانوي والكياك، ومحمد السكري، رئيس الاتحاد المصري، والدكتور صالح عبدالمعطي، رئيس نادي تجديف الأقصر، ورؤساء الوفود المشاركة.