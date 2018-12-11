الباز عن إشادة المفوضية الأوروبية بالاقتصاد المصري: "مش هيجاملونا"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن تقرير المفوضية الأوروبية والذي أشاد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، يؤكد أننا على الطريق الصحيح، لأن المفوضية لن تجامل مصر.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "الناس بتقول احنا استفدنا إيه من إجراءات الإصلاح الاقتصادي؟، لأن البعض بيقول أنا دخل جيبي إيه؟.. وأنا بقول الحكم ميكونش بالشكل ده، لازم نفكر في البلد ومتبقاش النظرة فردية".

وتابع: "الإصلاح معناه فلوس بتدخل في مشروعات، والمشروعات لما تشتغل ده هيعود على البلد وعلى المواطن"، منوها أن المؤسسات الدولية تتابع الإصلاح الاقتصادي في مصر، ودائمة الإشادة.