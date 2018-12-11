الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:45 م
وزيرة الصحة: "حلمي نعمل حاجة تليق بالبلد"
كريمة أبو زيد
dostor.org/2432549
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك تحديات مالية تواجه تطوير المنظومة الصحية.
وأكدت في الجلسة العامة للبرلمان: "حلمي نعمل حاجة تليق بالبلد ولما الوزارة استأذنت الناس، وقلت أنا مليش شلة ولا حد معين، اللى يخدم العيان هيكون فوق رأسنا وعنينا".
وكشفت عن وجود خطة لتجهز وتشغيل المستشفيات النموذجية ووحداتها بالمحافظات المختلفة، مؤكدة أنها ستكون بمثابة نواة لتطبيق التأمين الصحى الشامل.
وأكدت في الجلسة العامة للبرلمان: "حلمي نعمل حاجة تليق بالبلد ولما الوزارة استأذنت الناس، وقلت أنا مليش شلة ولا حد معين، اللى يخدم العيان هيكون فوق رأسنا وعنينا".
وكشفت عن وجود خطة لتجهز وتشغيل المستشفيات النموذجية ووحداتها بالمحافظات المختلفة، مؤكدة أنها ستكون بمثابة نواة لتطبيق التأمين الصحى الشامل.