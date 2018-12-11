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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:48 م

الخزانة الفرنسية: تنازلات ماكرون ستكلف الدولة 10 مليارات يورو

ماكرون
ماكرون
dostor.org/2432548

أعرب وزير الخزانة الفرنسي جيرار دارمانا عن اعتقاده بأن تنازلات الرئيس إيمانويل ماكرون التي قدمها لأصحاب "السترات الصفراء" ستكلف الدولة نحو عشرة مليارات يورو.

قال الوزير الفرنسي، الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ إن تجميد رفع الضرائب على البنزين والديزل سيكلف بشكل إجمالي أربعة مليارات يورو، بالإضافة إلى ستة مليارات يورو للتدابير السريعة للسياسة الاجتماعية التي جرى الإعلان عنها في خطاب ماكرون إلى الأمة مساء أمس الإثنين.

وحسب تصريحات الوزير فإن عجز الموازنة سيرتفع بذلك بنسبة 5. 0%، وتابع أنه من المتوقع، وفقا لمحللين، أن يتجاوز عجز الموازنة في العام المقبل الحد المنصوص عليه في اتفاقية ماستريخت لاستقرار العملة (3% من الناتج المحلى الإجمالي ) لكن دارمانا لم يحدد قيمة العجز المتوقعة في العام المقبل على نحو دقيق.

ولا تزال الأرقام المتعلقة بهذه التوقعات أرقاما أولية، وينص التخطيط الخاص بموازنة 2019 على أن نسبة العجز ستبلغ 2.8%.

وكان الفرنسيون وعدوا الاتحاد الأوروبي بإصلاح الماليات العامة والالتزام الدائم بالحد الأقصى لعجز الموازنة وفقا لمعاهدة ماستريخت.

وانخفضت نسبة العجز في الموازنة الفرنسية عن هذا الحد في العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ عام 2007.

كان ماكرون قد تعهّد في خطاب متلفز من قصر الإليزيه مساء أمس باتخاذ أربعة إجراءات من بينها رفع الحد الأدنى للأجور واستثناء المرتبات التي يحصل عليها العاملون نظير العمل وقتا إضافيا من الضرائب.

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