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اقتصاد
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:41 م

التفاؤل بشأن الحرب التجارية يقود أسهم أوروبا للارتفاع

التفاؤل بشأن الحرب
dostor.org/2432543

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بفعل حالة التفاؤل التي سادت بشأن الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة وساعدت على التعافي من أدنى مستوى في عامين، والذي بلغته في الجلسة السابقة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 بالمئة، بينما زاد مؤشرأسهم منطقة اليورو 1.3 بالمئة، والمؤشر داكس الألماني 1.5 بالمئة.

وداكس هو الأكثر حساسية تجاه الصين بسبب كبار المصدرين المدرجين عليه.

وتلقت المعنويات دعما من تقارير عن أن مسئولي تجارة أمريكيين وصينيين تحدثوا هاتفيا، في إشارة على أن المباحثات بين أكبر اقتصاديين في العالم مستمرة.

وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.4 % بعدما تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون مساء أمس الاثنين، برفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب في مسعى للحيلولة دون خروج المزيد من الاحتجاجات العنيفة.

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