معرض للفنانة الإسبانية فاطمة أفونسو فى أسوان

تستضيف مدينة أسوان ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان طيبة للفنون التلقائية ومسرح الطفل، خلال الفترة من 16 وحتى 21 من ديسمبر الجاري، معرضًا للفنانة التشكيلية الإسبانية فاطمة سليمان أفونسو، بعنوان "نساء العالم".

قالت الدكتورة هنا مكرم، رئيسة مهرجان طيبة، إن المعرض يتناول قضية المرأة بالعالم، ويركز على صور متعددة للمرأة (العاملة.. المناضلة)، مشيرة إلى أن لوحات المعرض تقدم الكثير من صور نضال المرأة العربية بحكم الجذور الفلسطينية لفاطمة أفونسو، ومتابعتها لنضال النساء العربيات.

وأشارت مكرم إلى أن معرض الفنانة فاطمة سليمان أفونسو، يحتوي على لوحات، تمثل دمجًا للثقافة الإسبانية والعربية والمصرية أيضًا.

بدوره، قال حجاج سلامة، مدير المهرجان، إن فاطمة أفونسو، هي فنانة إسبانية المولد، أردنية النشأة، فلسطينية الهوية، عربية الهوى، ولدت بجزر الكناري، في إسبانيا من أب فلسطيني وأم إسبانية، ثم انتقلت في سن المراهقة مع والديها للعيش بالأردن، وحصلت على أول جائزة ذهبية على أعمالها الفنية في مسابقة باليابان في سن الخامسة عشرة، ودرست الفنون الجميلة والديكور بالأردن، ثم عادت إلى إسبانيا لتدرس فن الجداريات والخزف في كلية الفنون التطبيقية، وشاركت بأعمالها التشكيلية في ملتقيات ومهرجانات في عدة دول.