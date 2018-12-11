عبدالمهدي: العراق أصبح بيئة آمنة للاستثمار

قال رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، خلال استقباله وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري إن العراق أصبح بيئة آمنة للاستثمار.



ونقل بيان لمكتب عبدالمهدي أن "الأخير بحث مع وزير الطاقة الأمريكي أهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات وضرورة توسيع التعاون في مجالات الطاقة والنفط والملفات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة العراقية في مقدمة أولويات عملها بما يحقق نمو وازدهار الاقتصاد العراقي والاستثمار الأمثل لموارده الطبيعية".



ونقل البيان عن عبدالمهدي قوله، إن "العراق بعد هزيمة داعش يوفر فرصة كبيرة لعمل الشركات العالمية وتحفيز النشاط الاستثماري في جميع المحافظات العراقية".



من جانبه قال وزير الطاقة الأمريكي: إن "بلاده تدعم الحكومة العراقية في جميع المجالات، خاصة توجهها لتعزيز الاستقرار وإعمار العراق وتطوير الاقتصاد، وخصوصا في مشاريع الطاقة واستعدادها للمساهمة بتطوير ودعم قطاعات الطاقة الكهربائية والنفط وفق خطط وتوجهات وأولويات الحكومة العراقية".