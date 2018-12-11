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الثقافة
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:36 م

"الثقافة" تكرم الفنانة نادية لطفى والموسيقار محمد سلطان فى احتفال جوائز الدولة

الثقافة تكرم الفنانة
أ ش أ
dostor.org/2432534

تكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنانة نادية لطفي والموسيقار محمد سلطان، خلال احتفالية تكريم الحاصلين على جوائز الدولة والمقرر عقدها 20 ديسمبر الجاري في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

قال الدكتور سعيد المصري رئيس المجلس الأعلى للثقافة، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن المجلس ينظم الاحتفالية بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، مشيرًا إلى أن الاحتفال يقام بموجب قرار وزيرة الثقافة بعد غياب استمر ربع قرن.

وأوضح المصري أن الفنانة نادية لطفي والموسيقار محمد سلطان يتسلمون جائزة الدولة التقديرية في الفنون، أما جائزة الدولة للتفوق يتسلمها الموسيقار رضا بدير.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على الاحتفاء بالمبدعين، وتأكيدًا لدورهم في بناء الإنسان واستعادة الريادة الثقافية وتحقيق الاستنارة ونشر قيم التسامح وبث روح الأمل في مستقبل أفضل.

وتقدم وزارة الثقافة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة جوائز مالية سنوية للمبدعين وهى جائزة النيل، جائزة التفوق، جائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية.

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