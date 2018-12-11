الفنان محمود القلعاوي في وصيته الأخيرة: "هذه أمنيتي"

كشفت مصادر مطّلعة نص الوصيّة التي تركها الفنان الراحل محمود القلعاوي لأسرته والذي غيّبه الموت مساء أمس الاثنين بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ79 عامًا بعدما قدّم مئات الأعمال الفنية التي لاقت نجاحات عديدة.



وقالت مصادر مقرّبة من الراحل، لـ«الدستور»، إنه الفنان الراحل ترك وصية طلب من أسرته تنفيذها بعد وفاته جاء فيها: "أتمنى أن أموت وتظل الصورة الذهنية لي أنني الفنان الذى يُضحك الجمهور".



وتابع القلعاوي في وصيته:"يُرعبني أن أسمع أننى لا أجد مالًا أصرف منه على نفسى، فأضطر أن أقلل من مستواي ويقول الجمهور (مش لاقي اللى يشغله).



واختتم الفنان الكبير وصيته:"من الصعب على الفنان أن يكون مجرد شكل بعدما تعامل معه الجمهور على أنه يمتلك موهبة حقيقية".