تراجع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا خلال نوفمبر

سجلت أعداد طلبات اللجوء في ألمانيا، تراجعا في نوفمبر الماضي وأعلنت وزارة الداخلية في برلين اليوم الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء في نوفمبر الماضي، بلغ 14 ألفا و130 شخصا بتراجع بنسبة 7. 4%، مقارنة بالشهر السابق عليه، وبتراجع بنسبة 5. 24% مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي.



وجاء السوريون على رأس المتقدمين بطلبات لجوء في الشهر الماضي (3114 شخصا) تلاهم العراقيون بـ1409 أشخاص ثم الإيرانيون بـ1395 شخصا وأخيرا الأفغان، وجاء الأتراك في المركز الخامس بـ922 شخصا.



وحسب الوزارة، فقد بلغ إجمالي عدد طلبات اللجوء في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي 174 ألفا و40 طلبا بتراجع بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.