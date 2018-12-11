الاتحاد الأوروبي يدعم قطاع الأمن التونسي بـ15 معملًا متنقلًا

قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس "باتريس برجاميني"، إن الاتحاد دعم قطاع الأمن التونسي بمنحة تتمثل في 15 معملا متنقلا "سيارات مجهزة بمعدات وتجهيزات فنية" بقيمة 3 ملايين دينار تونسي.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم الثلاثاء، أن سفير الاتحاد أكد - خلال اجتماع مع مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الداخلية غازي الخمري أن دعم قدرات الوحدات الأمنية في تونس هو أيضا دعم للاتحاد الأوروبي، باعتبار أن الأمن في المنطقتين على ارتباط وثيق.

وأوضح برجاميني، أن هذه التجهيزات متطورة وعلى مستوى عال، لافتا إلى أن بعض الفرق الفنية الأوروبية لا تملك مثلها، مؤكدا أن دعم الأمن في تونس هو دعم للمسار الديمقراطي في نهاية الأمر.

بدوره أكد الخمري، أن تلك المنحة من أجل حسن استغلال ومعاينة الأدلة على مسرح الجريمة، وفي إطار اتفاقية بين تونس والاتحاد الأوروبي لدعم وإصلاح وتحديث قطاع الأمن.