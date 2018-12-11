بث مباشر بدون تقطيع مباراة ليفربول ضد نابولى فى دورى الابطال جودة عالية HD

يلتقي فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح ضد فريق نابولي في مباراة حاسمة وفارقة بمشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا على استاد آنفيلد.

قمة إنجليزية إيطالية من العيار الثقيل بين ليفربول ونابولي اليوم 11 ديسمبر 2018 في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19.

يتنافس الفريقان في مجموعة الموت الثالثة في ذات الأذنين، وحتى الآن لم يحسم أي فريق في هذه المجموعة أمره باستثناء النجم الأحمر الذي فقد الأمل في التأهل لدور الـ16، لكن فرصته في التحول للدوري الأوروبي لاتزال قائمة، وقبل بداية الجولة السادسة يحتل نابولي المركز الأول برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه باريس سان جيرمان بـ8 نقاط، ويتواجد ليفربول في المركز الثالث بـ6 نقاط، أما الفريق الصربي فهو المتذيل بـ4 نقاط.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 1 باللغة العربية في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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