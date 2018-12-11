الان جاري بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي (Salah) مباريات اليوم - أبطال أوروبا 11-12-2018 مشاهدة مباراة ليفربول الان

أصبح ملعب "آنفيلد" معقل فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، جاهزًا لاستضافة المواجهة الحاسمة ضد نابولى الإيطالى، والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.





الان جاري بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي (Salah) مباريات اليوم - أبطال أوروبا 11-12-2018 مشاهدة مباراة ليفربول الان





ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

الان جاري بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي (Salah) مباريات اليوم - أبطال أوروبا 11-12-2018 مشاهدة مباراة ليفربول الان