بث مباشر.. مباراة ليفربول ونابولي بدون تقطيع - صلاح - يوتيوب

البث المباشر لمباراة ليفربول ونابولي، والتى تقام مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة ضمن المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.





تقام المباراة على ملعب الانفيلد، حيث تستضيف ليفربول نادي نابولي في مباراة الاياب حيث انتهي ذهاب لها بهدف مقابل لاشئ لصالح نادي نابولي والتي من مفترض ان يفوز فيها ليفربول من اجل التأهلي الي دور مقبل من دوري الابطال.





تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الساعه الحاديه عشر بتوقيت مكه مكرمه , عبر قناة قناة بي ان سبورت الرياضية الاولي مباشر.