القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:11 م

بث مباشر .. ليفربول ضد نابولى فى دورى الابطال صلاح يقود الهجوم HD

يفربول ضد نابولى
يفربول ضد نابولى
dostor.org/2432357

 

يلتقي فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح ضد فريق نابولي في مباراة حاسمة وفارقة بمشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا على استاد آنفيلد.

 

قمة إنجليزية إيطالية من العيار الثقيل بين ليفربول ونابولي اليوم 11 ديسمبر 2018 في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19.

 

يتنافس الفريقان في مجموعة الموت الثالثة في ذات الأذنين، وحتى الآن لم يحسم أي فريق في هذه المجموعة أمره باستثناء النجم الأحمر الذي فقد الأمل في التأهل لدور الـ16، لكن فرصته في التحول للدوري الأوروبي لاتزال قائمة، وقبل بداية الجولة السادسة يحتل نابولي المركز الأول برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه باريس سان جيرمان بـ8 نقاط، ويتواجد ليفربول في المركز الثالث بـ6 نقاط، أما الفريق الصربي فهو المتذيل بـ4 نقاط.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 1  باللغة العربية في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

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مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS  مع متابعة آخر استعدادات الفريقين علماً أن ليفربول يدخل برغبة إثبات جدارته بالذهاب بعيداً في المسابقة.

 

مباراة ليفربول ونابولي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

 

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 1  باللغة العربية في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

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