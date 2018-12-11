القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:10 م

رئيس الاتحاد الآسيوي يصل الإمارات لمتابعة كأس العالم للأندية

رئيس الاتحاد الآسيوي
وكالات
dostor.org/2432355

وصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لحضور فعاليات كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 22 من الشهر الجاري.

وأبدى آل خليفة ثقته في قدرة دولة الإمارات على توفير مختلف الظروف المثالية؛ لإنجاح منافسات كأس العالم للأندية وإخراجها بصورة متميزة تليق بالسمعة العطرة التي تتمتع بها البلاد على ساحة كرة القدم الدولية.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي في تصريح صحفي لدى وصوله إلى أبوظبي، إن إقامة بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات مجددا تترجم القناعة بأهميتها على الساحة الرياضية وقدرتها على تهيئة أسباب التميز والنجاح لمختلف المحافل الكروية، خاصة أنه سبق للإمارات أن نظمت بنجاح باهر العديد من البطولات العالمية والقارية على امتداد السنوات الماضية، الأمر الذي يدعونا للتفاؤل التام بقدرتها على مواصلة التميز.

وأكد آل خليفة على أهمية المشاركة الآسيوية في البطولة معربا عن ثقته بقدرة فريقي العين الإماراتي وكاشيما انتلرز الياباني على تمثيل كرة القدم الآسيوية بصورة طيبة في منافسات كأس العالم للأندية، مبينا أن الفريقين يمتلكان الإرادة والطموح اللذين يؤهلهما لتقديم مستويات فنية جيدة، وتحقيق نتائج إيجابية في المحفل العالمي.

وأضاف: "فريق العين الإماراتي يتمتع برصيد متراكم من الخبرات ومجموعة متناغمة من اللاعبين أصحاب الكفاءة العالية، وهو يتسلح بسلاح الأرض والجمهور".

وأضاف: أن فريق كاشيما الياباني يتمتع بمعنويات عالية عقب فوزه بمسابقة دوري أبطال آسيا مؤخرا.

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