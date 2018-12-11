عبدالعال يشارك في مؤتمر"الضوابط الأخلاقية للإعلام" بعين شمس

شارك الدكتور علي عبد لعال، رئيس مجلس النواب في ختام فعاليات المؤتمر العلمي لكلية الحقوق جامعة عين شمس تحت عنوان "الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام"، بحضور الدكتور ناجي عبدالمؤمن عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



أعرب عميد كلية الحقوق في بيان اليوم الثلاثاء، عن سعادته البالغة بتشريف رئيس مجلس النواب لختام فعاليات المؤتمر، مقدما الشكر للجنة المنظمة وفريق العمل بكلية الحقوق وجميع أعضاء هيئة التدريس والقائمين على هذا المؤتمر، وكل من أسهم في نجاح وإخراج الملتقى العلمي الذي جمع كوكبة من علماء القانون في مصر والوطن العربي.



شارك في ختام المؤتمر أعضاء هيئة التدريس وشيوخ القانون في مصر والوطن العربي من بينهم الدكتور حمدي عبدالرحمن أستاذ القانون المدني، والدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور بيع فتح الباب أستاذ القانون العام، والدكتور خالد حمدي أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق، والدكتورة دعاء حامد مدرس القانون المدني، والدكتور ممدوح واعر مدرس الشريعة.