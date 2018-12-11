تشكيل ليفربول الرسمي أمام نابولي - بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي - ليلة الأبطال|يلا شوت

شاهد.. مباراة ليفربول ونابولى بدوري أبطال أوروبا (بث مباشر)





يواجه ليفربول نابولي اليوم الثلاثلاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا علي ملعب الانفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





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وستنقل مباراة نابولي وليفربول بدوري الأبطال مباشرةً وحصرياً على قناة “bein sports 2 HD” الرياضية.





التشكيل المتوقع لليفربول أمام نابولى





أليسون

آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت أليكساندر-آرنولد

جيمس ميلنر – جوردان هندرسون – جيورجينيو فينالدوم

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح





ويكفي ليفربول الفوز بنتيجة 1-0 ليضمن تأهله، متفوقاً على نابولي بفارق الأهداف، لأن الفريق الإيطالي أنهى مواجهة الذهاب بالنتيجة ذاتها.





أما في حال تسجيل نابولي لهدف، فإن ليفربول سيصبح مطالباً بالفوز بفارق هدفين ليضمن التأهل، في حين سيرتبط تأهل الفريق الإيطالي بحالة واحدة، هو تعادل باريس سان جرمان مع مضيفه النجم الأحمر الصربي، لأن الفرق الثلاثة ستتساوى نقاطاً في هذه الحالة، وتشطب نتائج الفريق الصربي.