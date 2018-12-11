إنقاذ 6 مهاجرين من مركب في القنال الإنجليزي

قالت وزارة الداخلية البريطانية، إن ستة أشخاص يشتبه بأنهم مهاجرون تم إنقاذهم من مركب في القنال الانجليزي قبالة ميناء دوفر مباشرة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.



وقال الستة، وهم خمسة رجال وامرأة، إنهم من إيران فيما يمثل اتجاها متزايدا بين الإيرانيين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا في مراكب عبر بعض أكثر طرق الملاحة البحرية ازدحاما.



وقال متحدث باسم الوزارة: "تم توقيع الكشف الطبي عليهم وجار نقلهم إلى مسئولي الهجرة لسؤالهم".



وفي الشهر الماضي بذل قرابة مئة من معتزمي الهجرة قال معظمهم: إنهم إيرانيون محاولات مماثلة للوصول إلى بريطانيا عبر القنال الانجليزي.



وعلى نطاق واسع تعزى الزيادة الأخيرة في عدد الإيرانيين الذين يحاولون دخول بريطانيا إلى إعلان صربيا في أغسطس عام 2017 أن بإمكان الإيرانيين دخول أراضيها دون تأشيرة، وذلك في محاولة من جانبها لتشجيع السياحة.



ووصل مئات الإيرانيين إلى أوروبا جوا استغلالا لتلك الفرصة وفي الشهر الماضي طالب عضو البرلمان البريطاني عن دوفر، وهو من حزب المحافظين بمزيد من الاعتمادات الحكومية لمواجهة الأعباء التي يفرضها وصول المهاجرين.