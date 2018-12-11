تكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة

كرمت الأكاديمية الأفريقية للعلوم، الثلاثاء، الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة كأول عضو فخري من مصر في احتفالية الأكاديمية بمدينة بريتوريا العاصمة السياسية لجنوب أفريقيا.



وذكر بيان صدر اليوم عن الجامعة الألمانية بالقاهرة، أنه تم اختيار العضو الفخري للأكاديمية من بين العديد من الشخصيات المهمة في مجال العلوم والبحث العلمي في أفريقيا الذين قدموا مساهمات قيمة في مجال البحث العلمي تتماشى مع رسالة الأكاديمية.



وأضاف البيان، أن الجامعة الألمانية بالقاهرة قدمت 20 منحة بحثية لمرحلة الدراسات العليا تتراوح مدتها ما بين 3 و 9 أشهر إلى الأكاديمية الأفريقية للعلوم لصالح الباحثين الأفارقة.



وتهدف الأكاديمية إلى دعم وتطبيق الفكر العلمي لخدمة المجتمع، وهي منظمة علمية تتولى تكريم العلماء الأفارقة الذين لهم بصمة في مجال البحث العلمي والتنمية والتكنولوجيا في أنحاء أفريقيا، لذا اعتبرت الأكاديمية الجامعة الألمانية بالقاهرة نموذجًا مميزًا في هذا المجال يحتذى به في كافة المؤسسات العلمية، ويجب الاستفادة منه من أجل تنمية قارتنا الأفريقية.



من المقرر أن يلتقى الدكتور أشرف منصور أثناء تواجده في بروتيريا بأعضاء المجلس العلمي والبحوث الصناعية بناء على طلبهم من أجل بحث إمكانية التعاون بين المجلس والجامعة الألمانية بالقاهرة، إلى جانب قيامه بزيارة لجامعة بريتوريا لبحث سبل التعاون العلمي بين الجامعتين.