القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
مصر
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:05 م

تكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة

الدكتور أشرف منصور،
الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاه
أ ش أ
dostor.org/2432346

كرمت الأكاديمية الأفريقية للعلوم، الثلاثاء، الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة كأول عضو فخري من مصر في احتفالية الأكاديمية بمدينة بريتوريا العاصمة السياسية لجنوب أفريقيا.

وذكر بيان صدر اليوم عن الجامعة الألمانية بالقاهرة، أنه تم اختيار العضو الفخري للأكاديمية من بين العديد من الشخصيات المهمة في مجال العلوم والبحث العلمي في أفريقيا الذين قدموا مساهمات قيمة في مجال البحث العلمي تتماشى مع رسالة الأكاديمية.

وأضاف البيان، أن الجامعة الألمانية بالقاهرة قدمت 20 منحة بحثية لمرحلة الدراسات العليا تتراوح مدتها ما بين 3 و 9 أشهر إلى الأكاديمية الأفريقية للعلوم لصالح الباحثين الأفارقة.

وتهدف الأكاديمية إلى دعم وتطبيق الفكر العلمي لخدمة المجتمع، وهي منظمة علمية تتولى تكريم العلماء الأفارقة الذين لهم بصمة في مجال البحث العلمي والتنمية والتكنولوجيا في أنحاء أفريقيا، لذا اعتبرت الأكاديمية الجامعة الألمانية بالقاهرة نموذجًا مميزًا في هذا المجال يحتذى به في كافة المؤسسات العلمية، ويجب الاستفادة منه من أجل تنمية قارتنا الأفريقية.

من المقرر أن يلتقى الدكتور أشرف منصور أثناء تواجده في بروتيريا بأعضاء المجلس العلمي والبحوث الصناعية بناء على طلبهم من أجل بحث إمكانية التعاون بين المجلس والجامعة الألمانية بالقاهرة، إلى جانب قيامه بزيارة لجامعة بريتوريا لبحث سبل التعاون العلمي بين الجامعتين.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ 3 أيام

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ 5 أيام

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ 5 أيام

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ 5 أيام

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ 5 أيام

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

الآن

رئيس الوزراء في تنزانيا لتوقيع مشروع "ستيجلر جورج"

7 لاعبين يطلبون حسم مصيرهم مع الأهلى فى يناير

الاحتلال يعلن اكتشاف نفق ثالث لـ"حزب الله"

الحكومة اليمنية والحوثيون يتبادلون 16 ألف أسير

ads
الأكثر قراءة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

7 لاعبين يطلبون حسم مصيرهم مع الأهلى فى يناير

فتاة تقفز من الطابق التاسع خوفًا من الأهالى لممارستها الرذيلة بالهرم

تونس تكشف نتائج تحقيقات اغتيال القيادي بحماس محمد الزواري

ألبومات الصور

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة

الأكثر قراءة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

7 لاعبين يطلبون حسم مصيرهم مع الأهلى فى يناير

فتاة تقفز من الطابق التاسع خوفًا من الأهالى لممارستها الرذيلة بالهرم

تونس تكشف نتائج تحقيقات اغتيال القيادي بحماس محمد الزواري

كشكول

جامعة الأزهر تكشف حقيقة تعديل امتحان القرآن الكريم لـ"نواب طلاب أسيوط"

تعرف علي خطة التعليم للقضاء علي مشكلة تكدس التلاميذ بالفصول

"التعليم": مدارس التكنولوجيا التطبيقية علامة تجارية جديدة

أصول الدين بـ"الزقازيق" تكرم أوائل الطلبة فى حفظ القرآن الكريم

"التعليم" تكشف أهداف تطوير المنظومة

الأمصار

سلاح سري داخل المدرعات.. الكشف عن خطة فرنسا البديلة للتعامل مع المحتجين

انتحار منفذ العملية.. مسلح يقتل 4 داخل كاتدرائية بالبرازيل

الفنان رابح صقر يقضي الكريسماس في القاهرة

البرلمان العربي يجدد مساندته لمبادرات السلام باليمن

اقتصاد إيران يسجل أضعف أداء بالمنطقة.. وخبراء يتوقعون إنكماشا أكبر

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

أغرب 12 قانونًا في العالم: الكعب العالي باليونان

الصين تنظم مسابقة الفلفل الحار لمواجهة البرد

العلماء يكشفون حقيقة علاقة الكلمات المتقاطعة بمنع الخرف

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

الغناء يقلل الشعور بالضغط النفسي ويقوي الجهاز المناعي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎