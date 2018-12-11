4.3 مليار هجوم إلكتروني على روسيا في 2018

رصد نظام الكشف والوقاية والحد من آثار الهجمات الإلكترونية الحكومي في روسيا في عام 2018، أكثر من 4.3 مليار هجوم على البنية التحتية الحيوية للمعلومات في روسيا.



وقال مركز الأمن السيبراني في جهاز الأمن الفدرالي الروسي في هذا الصدد: "رصدنا أكثر من 4.3 مليار هجوم.. منها أكثر من 25 مليون ضد موارد الإنترنت المخصصة لكأس العالم 2018".



وأكد صلة الهجمات الإلكترونية التي وقعت خلال الخط المباشر مع فلاديمير بوتين في عام 2017 ويوم الانتخابات الرئاسية في روسيا، مع استخبارات دولة أجنبية، دون أن يسمها.



وأشار المركز إلى علاقات بين وكالة الأمن القومي الأمريكية وحلف الناتو مع منتجي البرمجيات الضارة للأجهزة الإلكترونية.