وزير الزراعة: مراجعة تكلفة زراعة فدان قصب السكر الأسبوع المقبل

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، إن الوزارة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمراجعة التكلفة الفعلية لزراعة فدان قصب السكر.



جاء ذلك في معرض رد الوزير على طلبات إحاطة مقدمة في اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر.



وأوضح أبو ستيت أن ما أعلنته جمعية منتجي قصب السكر بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مضيفا أن أحدا لا يرضى بزيادة التكلفة على الفلاح.



وحول أزمة عدم استلام الحكومة لمحصول القطن، أشار وزير الزراعة إلى أنه عقد أكثر من 30 اجتماعًا مع جمعية منتجي الأقطان، إلا أن الجمعية تخاذلت عن دورها في هذا الشأن، مطالبًا بمحاسبة جمعية منتجي الأقطان على الأزمة التي تسببت فيها بعد رفضها إنهاء إجراءات استلام قرض بنك القاهرة لاستلام القطن من الفلاحين وصرف مستحقاتهم.