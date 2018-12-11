كورة لايف | بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي

ليفربول الذي يدربه المدرب الألماني يورجن كلوب يسعى بتشكيلة شبه متكاملة هذا الموسم في الفوز ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز الغائية عن صفوف العملاق الانجليزي لمدة 28 عام، وهناك أمال كبيرة من جانب المدير الفني الألماني خاصة في ظل تواجد أسماء كبيرة داخل الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والهولندي فان دايك، وكذلك العودة لمنصات التتويج الأوروبية بعد التتويج الأخير للفريق في 2005.





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كورة لايف | بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي





ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد ست نقاط فقط من خمس مباريات، حيث تلقى الفريق ثلاث خسائر أمام نابولي وباريس والفريق الصربي.





ليفربول سيكون اليوم على موعد مع مباراة مصيرية ضد نابولي الإيطالي من أجل بطاقة التأهل إلي دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا كرة القدم

كورة لايف | بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي