القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:01 م

روسيا تسلم أمريكا 3 محركات صواريخ فضائية

روسيا تسلم أمريكا
dostor.org/2432339

سلمت شركة "إينيرجوماش" الروسية دفعة جديدة من المحركات الفضائية للولايات المتحدة، تضم 3 محركات من طراز "آر دي-180".

وأفاد ناطق باسم الشركة الروسية، بأن الممثلين عن شركته وعن "Pratt&Whitney United Launch Alliance" الأمريكية قد وقعوا بروتوكول التسليم والاستلام.

وقال الناطق إن هذه الاتفاقية هي الثالثة لعام 2018، مع العلم أن الشركة الروسية كانت قد سلمت الجانب الأمريكي في أبريل الماضي 4 محركات فضائية، ثم 4 أخرى في أكتوبر الماضي.

وكان رئيس إدارة الرحلات الفضائية المأهولة في "ناسا"، ويليام هرسنماير، قد أعلن في وقت سابق أن إدارته تعتزم الاستمرار في استخدام المحركات الصاروخية الروسية في صواريخها من طراز "أطلس"، مضيفا أن صواريخ "Space Launch System" الأمريكية الحديثة يتوقع أن تستخدم محركات أمريكية الصنع.

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