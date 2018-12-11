مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر

ليفربول ونابولي Liverpool vs Napoli في تشامبيونزليج 2019-2018 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق أحمد الطيب , حيث يستضيف ملعب الآنفيلد معقل الريدز ليفربول في مدينة ليفربول بالميرسيسايد في إنجلترا اليوم مباراة تجمع الريدز ليفربول علي ملعبه ووسط جمهوره
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