القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
عالم
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:39 م

إعادة فتح قوس النصر بعد تعرضه للتخريب.. غدًا

إعادة فتح قوس النصر
وكالات
dostor.org/2432186

تقرر إعادة فتح "قوس النصر" في وسط العاصمة الفرنسية باريس، الذي كان قد تعرض للتخريب خلال الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة والمتظاهرين في وقت سابق من هذا الشهر، أمام الزوار غدا الأربعاء.

وقال مركز الآثار الوطني في فرنسا، اليوم الثلاثاء، إن الحرفيين وأصحاب 20 نوعا مختلفا من المهن، بينها البناء والحدادة والنجارة والكهرباء والسباكة يعملون على قدم وساق، منذ بدء أعمال الشغب.

ويواجه أربعة عشر شخصًا اتهامات بتخريب وسرقة النصب التذكاري الشهير خلال احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في الأول من ديسمبر الجاري، وفقًا لمدعي عام باريس ريمي هيتس.

وتعرض "قوس النصر" الذي تم تشييده على رأس شارع الشانزليزيه، للتشويه برسم شعارات على هيكله، بينها "السترات الصفراء ستنتصر"، وتعرضت نسخة طبق الأصل من أحد التماثيل للتهشيم.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ 4 أيام

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ 5 أيام

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

الآن

"المترو": إعادة تأهيل "الخط الثاني" بـ30 مليون جنيه لكل قطار

تحذيرات من وصول عدد السكان لـ119 مليون نسمة بحلول عام 2030

استئناف خط الشحن الجوي بين مصر وأمريكا مطلع يناير

"دينية النواب" توافق نهائيًا على قانون تنظيم دار الإفتاء

ads
الأكثر قراءة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

فتاة تقفز من الطابق التاسع خوفًا من الأهالى لممارستها الرذيلة بالهرم

إعادة فتح قوس النصر بعد تعرضه للتخريب.. غدًا

شعت: ارتفاع سعر تذاكر المترو فى المراحل الجديدة

ألبومات الصور

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة

الأكثر قراءة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

فتاة تقفز من الطابق التاسع خوفًا من الأهالى لممارستها الرذيلة بالهرم

إعادة فتح قوس النصر بعد تعرضه للتخريب.. غدًا

شعت: ارتفاع سعر تذاكر المترو فى المراحل الجديدة

كشكول

جامعة القاهرة تنظم حفل ختام فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

"إدمان الانترنت" ندوة تثقيفية بالتربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا

مبادرة «100 مليون صحة» تستكمل فعالياتها بجامعة المنيا

عميد الدراسات الإسلامية بـ"دمياط" يطالب الجميع بالإلتزام بقواعد الامتحانات

«كشكول» ترصد التسمم الغذائي في الجامعات

الأمصار

وسط تفاؤلات بشأن التجارة.. مؤشر داو جونز يفتتح على ارتفاع كبير

صورة الثلاثاء.. وفدي الحكومة والحوثي ينهيان مشاورتهما بلقطة الصلح

تفاصيل مقتل مدير أمن ولاية "ريزة" التركية

بمسدس صاعق.. الشرطة البريطانية تمنع اقتحام شخص مبنى البرلمان

دولة أخرى تعترف بالقدس عاصمة إسرائيل

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

الصين تنظم مسابقة الفلفل الحار لمواجهة البرد

العلماء يكشفون حقيقة علاقة الكلمات المتقاطعة بمنع الخرف

Youtubers Life - OMG Edition كيف تصبح يوتيوبر محترف

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الغناء يقلل الشعور بالضغط النفسي ويقوي الجهاز المناعي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎