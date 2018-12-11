فيتنام تفرض التعادل 2-2 على ماليزيا وتقترب من لقب بطولة الآسيان

حولت ماليزيا تأخرها بهدفين على أرضها إلى تعادل 2-2 مع فيتنام في ذهاب نهائي بطولة الآسيان لكرة القدم اليوم الثلاثاء.



وستخوض فيتنام لقاء الإياب في هانوي وهي الأوفر حظا لحسم اللقب بعد تسجيل هدفين اليوم خارج أرضها.



ويسعى كل منتخب منهما لاحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه ورغم انطلاقة قوية من أصحاب الضيافة نجحت فيتنام في التقدم بهدفين خلال 25 دقيقة عبر نجوين هوي هونج وفام دوك هوي وقلص شهرول سعد الفارق لماليزيا قبل انتهاء الشوط الأول ثم انتزع صفواي رشيد التعادل بعد مرور ساعة.