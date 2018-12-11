القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
10:15 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي الان في بث مباشر عبر beIN SPORTS
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
الكرازة
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:22 م

قوافل لتوزيع ملابس وسلع على الفقراء قبل عيد الميلاد

قوافل لتوزيع ملابس
تريزة شنودة - جرجس صفوت
dostor.org/2432177

تستعد الكنائس المصرية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، بإطلاق مجموعة من الخدمات لتوفير الاحتياجات المختلفة للفقراء فى القرى النائية قبل العيد.
وأطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى بعض كنائسها، عددا من هذه الخدمات، لسد احتياجات الفقراء فى مختلف قرى الجمهورية، جاء على رأسها «خدمة الأنبا إبرام للقرى الفقيرة»، وخدمة «أم النور»، وخدمة «القرى» التابعة لأسقفية الشباب بالكنيسة.
وقالت مصادر، إن هذه الخدمات تتضمن زيارات للقرى الفقيرة، خاصة فى محافظات الصعيد، لدعم أهلها، من خلال توزيع شنط تحتوى مواد وسلعًا غذائية عليهم، مشيرة إلى استقبال الكنائس المشاركة تبرعات مادية وعينية «ملابس جديدة- مواد غذائية»، لتقديمها إلى الفقراء الذين يطلق عليهم كنسيًا «إخوة الرب».
وبالنسبة للكنيسة الإنجيلية، قال القس رفعت فكرى، رئيس السنودس الإنجيلى، إن كل كنيسة إنجيلية فى المحافظات لديها خدمة رئيسية للفقراء تسمى «إخوة الرب»، لدعم بعض احتياجاتهم المختلفة، فى مختلف المناطق التى ينتشر فيها الفقراء، مشيرًا إلى زيادة هذه الخدمات ومضاعفتها قبل فترة الأعياد.
وأضاف «فكرى»، أن «الكنيسة الإنجيلية تطلق قوافل إلى القرى الفقيرة، لتوزيع السلع الغذائية والملابس الجديدة على الأهالى، بجانب توجيه قوافل طبية لعلاجهم».
فى السياق ذاته، أطلقت كنيسة الأنبا أنطونيوس للروم الأرثوذكس فى منطقة الفجالة معرضًا خيريًا للتبرع بملابس العيد للفقراء، على أن يتم توزيعها قبل فترة الأعياد وقال الأب دمسكنوس، راعى الكنيسة، إن المعرض يقام سنويًا فى هذه الفترة لإدخال الفرحة على قلوب الفقراء، ويعتمد على تبرعات المواطنين من هذه الملابس.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ أكثر من شهرين

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ 3 شهر

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 3 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 4 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

منذ 4 شهر

البابا تواضروس يترأس أسبوع "العودة للجذور" بدير الأنبا بيشوي

الآن

الفنان محمود القلعاوي في وصيته الأخيرة: "هذه أمنيتي"

ارتفاع عدد ضحايا إطلاق نار ستراسبورج إلى قتيل و10 جرحى

محمد الباز: "يجب تطهير مؤسسات الدولة من الإخوان".. فيديو

"صانع الفتنة".. أكاذيب هيثم أبو خليل عن هدم مساجد السلفيين في مصر

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي الان في بث مباشر عبر beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح ليفربول ضد نابولى

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli

ألبومات الصور

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي الان في بث مباشر عبر beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح ليفربول ضد نابولى

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli

كشكول

المعاهد الأزهرية تحظر الموظفين ومدراء المناطق من التحدث إلى الإعلام

مدير التربية العسكرية لوجه بحرى: حروب الجيل الرابع تهدف لتمويل الدول للإرهاب

بالصور.. عميد دراسات "المنوفية" يشارك فى دهان سور الكلية مع الطالبات

وكيل تعليم الإسماعيلية: مستعدون لامتحانات نصف العام

جامعة الأزهر تناقش أسس تطوير قطاعى اللغة العربية والشريعة والقانون

الأمصار

ارتفاع حصيلة جرحى إطلاق النار بمدينة ستراسبورج الفرنسية

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته خلال مسيرات العودة

قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بستراسبورج الفرنسية

ترامب يهدد: الجيش قد يبني الجدار مع المكسيك

لإثارتها القلق.. أمريكا تصنف باكستان كدولة تنتهك الحريات

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

اقتراح بإنشاء متحف رقمي عالمي لعصر الديناصورات

القبض على معلمة أمريكية لمعاقبة أحد طلابها بطريقة مهينة

أخطر 9 رشاشات فى العالم

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

خطوات الوقاية من نقص الكالسيوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎