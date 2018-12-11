قوافل لتوزيع ملابس وسلع على الفقراء قبل عيد الميلاد

تستعد الكنائس المصرية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، بإطلاق مجموعة من الخدمات لتوفير الاحتياجات المختلفة للفقراء فى القرى النائية قبل العيد.

وأطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى بعض كنائسها، عددا من هذه الخدمات، لسد احتياجات الفقراء فى مختلف قرى الجمهورية، جاء على رأسها «خدمة الأنبا إبرام للقرى الفقيرة»، وخدمة «أم النور»، وخدمة «القرى» التابعة لأسقفية الشباب بالكنيسة.

وقالت مصادر، إن هذه الخدمات تتضمن زيارات للقرى الفقيرة، خاصة فى محافظات الصعيد، لدعم أهلها، من خلال توزيع شنط تحتوى مواد وسلعًا غذائية عليهم، مشيرة إلى استقبال الكنائس المشاركة تبرعات مادية وعينية «ملابس جديدة- مواد غذائية»، لتقديمها إلى الفقراء الذين يطلق عليهم كنسيًا «إخوة الرب».

وبالنسبة للكنيسة الإنجيلية، قال القس رفعت فكرى، رئيس السنودس الإنجيلى، إن كل كنيسة إنجيلية فى المحافظات لديها خدمة رئيسية للفقراء تسمى «إخوة الرب»، لدعم بعض احتياجاتهم المختلفة، فى مختلف المناطق التى ينتشر فيها الفقراء، مشيرًا إلى زيادة هذه الخدمات ومضاعفتها قبل فترة الأعياد.

وأضاف «فكرى»، أن «الكنيسة الإنجيلية تطلق قوافل إلى القرى الفقيرة، لتوزيع السلع الغذائية والملابس الجديدة على الأهالى، بجانب توجيه قوافل طبية لعلاجهم».

فى السياق ذاته، أطلقت كنيسة الأنبا أنطونيوس للروم الأرثوذكس فى منطقة الفجالة معرضًا خيريًا للتبرع بملابس العيد للفقراء، على أن يتم توزيعها قبل فترة الأعياد وقال الأب دمسكنوس، راعى الكنيسة، إن المعرض يقام سنويًا فى هذه الفترة لإدخال الفرحة على قلوب الفقراء، ويعتمد على تبرعات المواطنين من هذه الملابس.