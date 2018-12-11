برلماني لوزيرة الصحة: "المواطن ملوش غير ربنا وسعادتك والرئيس السيسي"

وجه النائب رياض عبد الستار، كلمة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، أعرب فيها "إشفاقه" على التركة الثقيلة التسي تحملها.



وقال "عبد الستار"، في كلمته للدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة: "المواطن ملوش حد غير ربنا وسعادتك والرئيس السيسي.. ونحن نشفق عليك في التركة الثقيلة ولكن يجب أن تنجح وتتطور منظومة الصحة في مصر".



ولفت إلى أن مستشفى ملوي العام في محافظة المنيا، يخدم مليون ونصف المليون نسمة، إلا أنه مضى ما يقرب من سنة ونصف السنة في عملية التطوير ولم تستكمل حتى الآن.



وطالب بتحويل مستشفى الأشمونين التي تخدم شمال مركز ملوي، لمستشفى تأمين صحي.