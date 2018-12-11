جوارديولا يثني على سترلينج لحسن تصرفه مع مزاعم إساءة عنصرية

أثنى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم على مهاجمه رحيم سترلينج وقال إنه "شخص رائع" بعد أن وجه اللاعب انتقادات لتغطيات إعلامية وصفها بأنها تغذي العنصرية.



وكتب اللاعب البالغ من العمر 24 عاما تعليقات على انستجرام يوم الأحد بعد يوم من تعرضه لاهانات عنصرية مزعومة خلال الهزيمة 2-صفر أمام تشيلسي في الدوري على ملعب ستامفورد بريدج.



وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "رحيم قال كلاما صحيحا. انه شخص متميز وإنسان رائع.



"نعيش في القرن 21 ومن الصعب أن نقبل اليوم ما حدث مع السود خلال سنوات ماضية. عليك أن تحمي مفهوم المساواة وتساعد الناس أن يكونوا أفضل".



"العنصرية ليست فقط في كرة القدم فقط بل في كل المجالات. لكن علينا أن نقاتل من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع. ليس فقط في إنجلترا بل في كل مكان في العالم".



ومنع تشيلسي أربعة من مشجعيه من حضور مباريات الفريق حتى ينتهي التحقيق في حين تقوم الشرطة بمراجعة مشاهد الفيديو الخاصة بالواقعة.



وأضاف جوارديولا "أقدر ما فعله تشيلسي وإذا حدث الأمر مع فريقي فسنفعل الشيء نفسه"وانتقدت رابطة اللاعبين المحترفين طريقة تعامل وسائل الإعلام مع سترلينج وقالت إن اللاعب الدولي الانجليزي ولاعب ليفربول السابق يتم التعامل معه في أغلب الأحوال بطريقة مختلفة عن زملائه.



وردا على سؤال عما إذا كان يرى أن سترلينج يتلقى معاملة قاسية من وسائل إعلام قال جوارديولا "لا أعرف. عندما وصلت إلى هنا تحدثت معه لأنني أعرف أنه كان نشطا جدا على وسائل التواصل الاجتماعي "أنت تتوقع حدوث ذلك (حدوث معاملة قاسية) عندما يلعب بطريقة سيئة ولكن بسبب لون بشرته؟ لا".



وتأهل مانشستر سيتي لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا ويحتاج لنقطة وحيدة أمام هوفنهايم غدا الأربعاء لضمان صدارة المجموعة السادسة.



وقال جوارديولا إنه لا يملك سوى 15 لاعبا من الفريق الأول جاهزين ليختار من بينهم تشكيلته بعد استبعاد ديفيد سيلفا بسبب إصابته بألم في العضلات.



واستبدل لاعب الوسط الإسباني في الشوط الثاني أمام تشيلسي وسيلحق بقائمة مصابين تضم المهاجم سيرجيو أجويرو وصانع اللعب كيفن دي بروين.



وأضاف المدرب الإسباني "لا يمكنني تطبيق سياسة تناوب اللاعبين بشكل كبير. كل ما أريده هو استعادة جهود لاعبي الفريق "علينا أن نسعى للفوز في كل مباراة لنحتل المركز الأول ونحظى بتلك الأفضلية البسيطة عند التأهل لدور الستة عشر".