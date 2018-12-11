المشدد 5 سنوات لعاطل لاتجاره في المخدرات بالجيزة

عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، وعضوية المستشارين علاء الدين مرعى، وأشرف الهوارى، وأحمد ذكى المنوفى، سائق بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنيه لاتهامه بحيازة والاتجار فى المواد المخدرة فى الهرم بالجيزة.



ودفع حاتم يوسف، دفاع المتهم أمام المحكمة، ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء وجود حالة من حالات التلبس الواردة حصرا في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.



كما دفع يوسف بكيدية الاتهام وتلفيقه، وانقطاع صلة المتهم بالحرز المضبوط، وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم كونه وليد إكراه مادي ومعنوي.



كان المستشار شريف توفيق المحامى العام الاول لنيابات جنوب الجيزة، احال القضية رقم 42571 لسنة 2017 جنايات الهرم، المتهم فيها محمد أحمد صادق إبراهيم وشهرته "نادر" إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش والترامادول، بالجيزة.



البداية عندما القى القبض على المتهم بواسطة قوة امنية من مباحث البدرسشين، اثناء قيامه بتدخين سيجارة مشوة حشيش، وبتفتيشه عثر مع على 15 قطعة لجوهر الحشيش، و30 قرص من عقار الترادمادول المخدر، وتم اتخاذ اللازم تجاه المتهم واحالته للنيابة التى تولت التحقيق واحالته للجنايات التى اصدرت حكمها السابق.